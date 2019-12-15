شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى بعد الفوز على نادى مصر : نسير بخطى ثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف :”نواجه أزمة ضيق الوقت بين المباريات ، لذلك نحن مجبرون على اجراء عمليات التدوير من أجل تجهيز جميع اللاعبين”.
وواصل :”من أهم مكاسبنا هذا الموسم هو تثبيت أكثر من لاعب ناشىء اقدامه مع الفريق من بينهم محمد بيومى ومحمود البدرى إضافة لحازم مرسى وغيرهم”.
واستكمل مدرب الدراويش :”محمد الشامى لاعب مميز للغاية ويجيد اللعب فى أكثر من مركز من بينها المهاجم الصريح ،نتطلع للاستفادة من قدرات جميع اللاعبين بكافة المراكز”.
واسترسل :”لقاء الأهلى دائما مايكون من المباريات المنتظرة ، الجميع سيقدم أفضل ما لديه فى الملعب لكنها مباراة مثل أى مباراة لاتتعدى حدود الثلاث نقاط”.
وأتم السلحدار :”نخدم نادينا بأعيننا فهو صاحب الفضل علينا لايهم سواء استمرينا مع الفريق أم لا ،الأهم هى مصلحة الدراويش واتمنى عودة جماهيرنا فى أسرع وقت
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