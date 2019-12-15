شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى بعد الفوز على نادى مصر : نسير بخطى ثابتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نسير بخطى ثابتة بعد تحقيق الانتصار الثانى على التوالى أمام فريق صعب للغاية .. هكذا بدأ أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلى تصريحاته بعد الانتصار على نادى مصر بهدف نظيف.

وأضاف :”نواجه أزمة ضيق الوقت بين المباريات ، لذلك نحن مجبرون على اجراء عمليات التدوير من أجل تجهيز جميع اللاعبين”.

وواصل :”من أهم مكاسبنا هذا الموسم هو تثبيت أكثر من لاعب ناشىء اقدامه مع الفريق من بينهم محمد بيومى ومحمود البدرى إضافة لحازم مرسى وغيرهم”.

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واستكمل مدرب الدراويش :”محمد الشامى لاعب مميز للغاية ويجيد اللعب فى أكثر من مركز من بينها المهاجم الصريح ،نتطلع للاستفادة من قدرات جميع اللاعبين بكافة المراكز”.

واسترسل :”لقاء الأهلى دائما مايكون من المباريات المنتظرة ، الجميع سيقدم أفضل ما لديه فى الملعب لكنها مباراة مثل أى مباراة لاتتعدى حدود الثلاث نقاط”.

وأتم السلحدار :”نخدم نادينا بأعيننا فهو صاحب الفضل علينا لايهم سواء استمرينا مع الفريق أم لا ،الأهم هى مصلحة الدراويش واتمنى عودة جماهيرنا فى أسرع وقت