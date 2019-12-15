شكرا لقرائتكم ماذا يفعل الزمالك تحت قيادة المدرسة الفرنسية في مواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخرج فريق الزمالك لمواجهة فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب الجيش بالسويس.

ويقود الزمالك فنيا في الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي نجح في الاختبار الأول بامتياز بثنائية نظيفة على حساب فريق بيراميدز يوم الخميس الماضي على ملعب القاهرة.

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تاريخيا واجه الزمالك طلائع الجيش مرتين تحت القيادة الفرنسية كان ذلك مع المدرب الفرنسي هنري ميشيل، حيث كانت المواجهة الأولى يوم 19 يناير 2007 ضمن منافسات الأسبوع ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاثية نظيفة عن طريق ثنائية الغاني جونيور وهدف مصطفى جعفر، أما المواجهة الثانية كانت عام 2009 وكان ضمن منافسات الأسبوع التاسع وفاز فريق طلائع الجيش بهدف التوجولي دودزي.

الجدير بالذكر أنه جمع بين الزمالك وطلائع الجيش 30 مواجهة تاريخيا حقق الزمالك الفوز في 17 لقاء مقابل 6 انتصارات لفريق طلائع الجيش و7 تعادلات.