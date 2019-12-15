شكرا لقرائتكم فايلر : حرس الحدود لم يفعل شيئا سوى الدفاع أمامنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الذي حققه فريقه على حرس الحدود بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد للغاية بمباراة الليلة، ولم ينتابني القلق في النتيجة وتحقيق الفوز..المنافس لم يقدم أي شئ طول المباراة سوى الدفاع وحتى إحراز فريقي للهدف الأول".

وتابع :"كان من الممكن أن نسجل عدد أكبر من الأهداف، وأهدرنا أكثر من فرصة محققة في اللقاء..طالبت اللاعبين بين شوطي اللقاء بالتسديد، وأن يجدوا الحلول بالتسديد خاصة وأننا لم نسجل منذ وقت طويل من خارج منقطة الجزاء".

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وأشار أنه لن يغير الطريقة التي يلعب بها لكن لا بد أن يكون هناك تعديل في المباريات من أجل مباغتة المنافسين، موضحاً :"أخرجت محمود وحيد لأنه تعرض لإصابة خفيفة في الرأس وكان عليه ضغط كبير وفضلت إراحته ولذلك قمت باستبداله ودفعت بفتحي في مركز الظهير الأيسر وحل محمد هاني بدلا من فتحي كظهير أيمن".

وأتم حديثه :"نخوض المباراة على مدار 90 دقيقة ونبحث خلالها عن المكسب، والتسجيل في وقت معين ليس أمرًا هامًا الأهم هو المكسب".