شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: عمرو السولية ظهر بصورة مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي أن الفريق حقق فوزا مهما على حساب حرس الحدود الذي يمتلك عناصر مميزة وجهازا فنيا قويا ، مشيرا إلى أن الفوز يمنح الأهلي دفعة كبيرة لتقديم عروض أفضل خلال المباريات المقبلة.

وفاز الاهلي على الحدود بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري ، ورفع الاهلي رصده إلى 18 نقطة من 6 مباريات يتصدر بهم قمة الدوري.

وقال عبد الحفيظ إن عمرو السولية ظهر بصورة مميزة ، وسجل هدف المباراة الوحيد من تسديدة قوية ، والجهاز الفني كان يعلم أن فريق حرس الحدود يعتمد في الكثير من الأوقات على التكتل الدفاعي، والتصويب من مسافات بعيدة كان أحد الحلول الفنية التي تدرب عليها اللاعبون خلال الأيام الماضية.

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وأضاف أن الاهلي لديه تركيز شديد في بطولة الدوري، وسيتم الاستعداد لمباراة الإسماعيلي المقبلة بشكل جيد لأنه منافس قوي و يملك عناصر لديها مقومات كبيرة.

وأوضح أن الجهاز الفني يولي اهتماما كبيرا بتطوير أداء اللاعبين والفريق في الوقت الراهن .

وحول ما يتردد عن الصفقات الجديدة، والأسماء التي تتردد في وسائل الإعلام ،قال عبد الحفيظ ان هناك متسعا من الوقت قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية، وسوف يتم دراسة كافة الأمور في الوقت المناسب لذلك.