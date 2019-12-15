شكرا لقرائتكم عماد متعب: كلامى كان موجها لمصطفى محمد وليس ردا على أحمد بلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أنه وجه رسالة إلى مصطفى محمد لاعب الزمالك فقط، وليس ردا على أحمد بلال وأنه لا يعلم عن حديث أحمد بلال شى قبل مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأضاف عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أنه قام بمشاهدة فيديو أحمد بلال عقب المباراة وتم التواصل معه والاعتذار له وهذا عقب التصريحات وأنه لا يقوم بهذا للرد ولكن لاعطاء النصيحة الى مهاجم شاب واعد مثل مصطفى محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الاولمبى .

وأشار عماد متعب أنه أحب توجيه هذة الرسالة الى مصطفى محمد لان هذا الامر كان يسعده عندما كان يتحدث المحللين عنه اثناء تواجده فى الملاعب.