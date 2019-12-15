شكرا لقرائتكم طرائف الدورى المصرى.. الحكم يستخدم يده بعد نفاد بطارية اللوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبسؤاله عقب المباراة عن سبب عدم الإستعانة باللوحة أكد حكم سموحه واسوان ان الشحن خلص من اللوحة واضطر للإستخدام اليدوى فى التغييرات والوقت بدل الضائع للتغلب عن الموقف.
كان سموحه قد حقق فوزا صعبا اليوم بهدف مقابل للاشئ على أسوان ، وهو ما رفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس للمجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء الجنوب عند 5 نقاط .
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