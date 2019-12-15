حكام مباريات اليوم بالدورى المصرى

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الاثنين 16 ديسمبر على النحو التالي: - المقاولون العرب مع وادي دجلة: جلال أحمد و عادل ماهر و هشام طلب .. وعمرو عابدين حكما رابعا. - طلائع الجيش مع الزمالك: جهاد جريشة ويوسف البساطي و محمد عزازي .. وعلي طلبة حكما رابعا.

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