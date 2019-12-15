ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد

اقيمت اليوم الأحد 3 مباريات في الدوري المصري، كان أهمها وختامها لقاء الأهلي وحرس الحدود.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد



استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بالفوز الصعب والدراماتيكي على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد



سجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب عمرو السولية فى الدقيقة 84 من زمن المباراة، من تسديدة قوية ومُخادعة من خارج منطقة جزاء المنافس.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد



بهذه النتيجة، يتربع الأهلي على صدارة الدوري المصري بعدما رفع رصيده للنقطة 18 من 6 مباريات، لم يتعرض للهزيمة أو التعادل فيهم حاصدا العلامة الكاملة، فيما يتجمد حرس الحدود فى المركز السابع برصيد 10 نقاط.

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وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد كالتالي:

