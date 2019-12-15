شكرا لقرائتكم طارق العشرى: هدف الأهلى فيه توفيق كبير.. أقدم التحية للاعبي الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الاهلي وخسر بصعوبة أمام حامل اللقب بهدف نظيف ، موضحاً أن لاعبوه قدموا عرضاً جيداً أمام فريق الاهلي القوي وحامل لقب البطولة.

وخسر الحدود من الاهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الأحد، بإستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري ، ورفع الاهلي رصده إلى 18 نقطة من 6 مباريات يتصدر بهم قمة الدوري.

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وأوضح العشري : أقدم التحية للاعبي الحدود لأنهم قدوا عرضاً جيداً وإلتزموا بالتعليمات وفرضوا رقابة صارمة على مفاتيح لعب الاهلي ولم لكن للأحمر غفرصاً كثيرة بفضل طريقة لعب فريقي .

وأوضح العشري أن هدف الاهلي الذى سجله عمرو السولية كان فيه توفيق كبير ، مُشيراً إلى أنه درس الاهلي جيداً قبل لقاء الليلة ونجح في غلق المساحات أمام لاعبو الاهلي فتأخر تسجيل الهدف للدقائق الأخيرة من المباراة.