شكرا لقرائتكم منتخب الاسكواش يفوز على أمريكا فى افتتاح بطولة العالم بواشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومثل منتخب مصر في هذه المباراة الثلاثي: علي فرج لاعب وادي دجلة و المصنف الأول عالميا، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الثالث وطارق مؤمن لاعب الجزيرة وبطل العالم والمصنف الرابع عالميا.
وجاءت نتائج متخب مصر خلال المباراة كالتالي:
فوز طارق مؤمن على منافسه كريس هانسون بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالي: 11-2, 11-9, 11-8.
فوز علي فرج على منافسه تود هاردي بنتيجة 3/1، في 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6, 11-7, 10-12, 11-4 .
فوز كريم عبد الجواد على أندرو دوجلاس بنتيجة 3/1 في 41 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:8-11, 11-9, 11-8, 11-6 .
وتمتلك مصر 4 ألقاب في تاريخ المشاركة ببطولة العالم للاسكواش من بينها النسخة الماضية، جاءت أعوام 1999، 2009، 2011، 2017.
ويترأس عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش بعثة الفراعنة في الولايات المتحدة الأمريكية كما يرافق البعثة الدكتور محمد وفائي أخصائي العلاج الطبيعي و واحمد محسن عضو مجلس الادارة.
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