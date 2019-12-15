الأهلي يلجأ إلى "plan B" لتسويق جيرالدو

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جدة - عمرو شويل يفكر مسئولو النادى الأهلى فى إعارة الأنجولى جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة تمهيداً للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.
ويتجه الأهلى لإعارة جيرالدو خاصة فى ظل عدم وصول عرض جيد للاعب الأنجولى فى الوقت الذى أبلغ رينيه فايلر المدير الفني للفريق الإدارة بموافقته على رحيل اللاعب نظرًا لعدم الحاجه لخدماته وخروجه بشكل كامل من حساباته.
ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو، ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه.
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