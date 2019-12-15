شكرا لقرائتكم حسام حسن : خبرة لاعبى سموحة حسمت الفوز أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حسام حسن خلال تصريحات صحفية أنه غير راضى عن الأداء الذى ظهر عليه لاعبى فريقه اليوم أمام أسوان وخصوصا فى الشوط الأول ولكن ياتى هذا بسبب كثرة الغيابات فى العناصر الأساسية .
وغاب عن سموحه كل من حسام حسن هداف الفريق ومحمود عزت و محمد كوفى و كريم يحيى و أحمد ابو الفتوح و فوزى الحناوى و محمود معاذ و إبراهيم عبد القوى وهو ما دفع المدير الفنى للإستعانة بثلاثة لاعبين من فريق الشباب وهم خالد عبد الفتاح و سلامة أحمد و فارس مجاهد لتعويض الغيابات .
ويسعى الجهاز الفنى لفريق سموحة باستعادة اللاعبين المصابين خلال المرحلة المقبلة لتدعيم الفريق السكندرى فى مواجهة الزمالك فى بطولة الدورى المصرى يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة .
وقرر فرج عامر رئيس نادى سموحه صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب الفوز على أسوان وذلك لتحفيزهم فى مواصلة الإنتصارات .
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