شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلي يلجأ إلى "plan B" لتسويق جيرالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد مسئولو النادي الأهلي طريقة لتسويق لاعب الفريق الأنجولي جيرالدو فى الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تعثرت طريقة التخلص منه على نهائيا لعدم تلقى عروض جادة للاعب. ويرغب فايلر في التعاقد مع مهاجم أجنبي بدلاً من جيرالدو، ويعد النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري هو الأقرب حتي هذه اللحظة، خاصة أن ترشيحه جاء من فايلر نفسه. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة.. الأهلي يلجأ إلى "plan B" لتسويق جيرالدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.