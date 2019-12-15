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واقعة طريفة بطلها الحكم الرابع فى لقاء سموحه وأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت واقعة طريفة فى مباراة سموحه وأسوان التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى ، عندما أشار أشرف سعد الحكم الرابع للمباراة بيده الإثنين بإعطاء 6 دقائق وقت بدل ضائع دون الإستعانة بلوحة التغييرات . 

 

وبسؤاله عقب المباراة عن سبب عدم الإستعانة باللوحة أكد حكم سموحة وأسوان ان الشحن خلص من اللوحة واضطر للإستخدام اليدوى فى التغييرات والوقت بدل الضائع للتغلب عن الموقف . 

 

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كان سموحه قد حقق فوزا صعبا اليوم بهدف مقابل للاشئ على أسوان ، وهو ما رفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الجنوب عند 5 نقاط . 

 


سموحه واسوان

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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