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شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة طريفة بطلها الحكم الرابع فى لقاء سموحه وأسوان والان مع تفاصيل الخبر
وبسؤاله عقب المباراة عن سبب عدم الإستعانة باللوحة أكد حكم سموحة وأسوان ان الشحن خلص من اللوحة واضطر للإستخدام اليدوى فى التغييرات والوقت بدل الضائع للتغلب عن الموقف .
كان سموحه قد حقق فوزا صعبا اليوم بهدف مقابل للاشئ على أسوان ، وهو ما رفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الجنوب عند 5 نقاط .
سموحه واسوان
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