شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة طريفة بطلها الحكم الرابع فى لقاء سموحه وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت واقعة طريفة فى مباراة سموحه وأسوان التى أقيمت اليوم باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى ، عندما أشار أشرف سعد الحكم الرابع للمباراة بيده الإثنين بإعطاء 6 دقائق وقت بدل ضائع دون الإستعانة بلوحة التغييرات .

وبسؤاله عقب المباراة عن سبب عدم الإستعانة باللوحة أكد حكم سموحة وأسوان ان الشحن خلص من اللوحة واضطر للإستخدام اليدوى فى التغييرات والوقت بدل الضائع للتغلب عن الموقف .

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كان سموحه قد حقق فوزا صعبا اليوم بهدف مقابل للاشئ على أسوان ، وهو ما رفع رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أبناء الجنوب عند 5 نقاط .