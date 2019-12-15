اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 15 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها إعلان القائمة التى ستشارك فى مواجهة طلائع الجيش بالدورى. "زيزو" وشيكابالا وجمعة وإمام خارج قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش أعلن الفرنسي كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، قائمة مباراه طلائع الجيش فى الجولة الثامنة لبطولة الدوري والمقرر لها في السابعة والنصف من مساء غدا الإثنين. وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: وجاءت قائمة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي. خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عنتر. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف أوباما - محمد أوناجم- أشرف بن شرقي - مصطفى فتحي - كريم بامبو - إمام عاشور. خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد. Advertisements ويغيب عن نادى الزمالك محمود شيكابالا وعبد الله جمعة وحازم إمام وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمود الونش للإصابة. الزمالك يتوجه لدخول معسكر فى السخنة بعد إعلان قائمة طلائع الجيش توجه الزمالك، إلى السخنة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش، التى ستقام غداً الاثنين، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز وخاض الزمالك مرانه الأخير اليوم على ملعبه بمقر النادى الأبيض ثم أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق القائمة التى ستدخل المعسكر المغلق ثم توجه الأبيض لدخول معسكره. "كارتيرون" يرفض سياسة التدوير بين حراس الزمالك رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك، تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الفريق الأبيض، حيث فضل المدرب الفرنسى استمرار السياسة الحالية بالاعتماد على محمد عواد بصورة أساسية فى حراسة مرمى الفريق الأبيض مع وجود الثنائى محمد أبو جبل ومحمد صبحى كبدائل له حال حدوث أى أمر. رفض محمد أسامة طبيب الزمالك، إجراء خياطة فى وجه محمود علاء مدافع الفريق، بعد تعرض الأخير لجرح قطعي فى الوجه خلال المباراة الأخيرة أمام بيراميدز، بالدوري المصري، والتى حسمها الأبيض بثنائية نظيفة. وتواجد محمود علاء فى قائمة الزمالك استعدادا لمباراة الغد أمام طلائع الجيش، فى الجولة الثامنة بالدورى الممتاز، بناء على رغبة الفرنسي كارتيرون المدير الفني.

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