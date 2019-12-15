شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: "التوفيق" قاد الأهلي للفوز على الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح العشري : أقدم التحية للاعبي الحدود لأنهم قدوا عرضاً جيداً وإلتزموا بالتعليمات وفرضوا رقابة صارمة على مفاتيح لعب الاهلي ولم لكن للأحمر غفرصاً كثيرة بفضل طريقة لعب فريقي .
وأوضح العشري أن هدف الاهلي الذى سجله عمرو السولية كان فيه توفيق كبير ، مُشيراً إلى أنه درس الاهلي جيداً قبل لقاء الليلة ونجح في غلق المساحات أمام لاعبو الاهلي فتأخر تسجيل الهدف للدقائق الأخيرة من المباراة.
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