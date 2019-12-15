شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكما لمباراة طلائع الجيش والزمالك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات الاثنين 16 ديسمبر على النحو التالي:

- طنطا مع الإنتاج الحربي: محمد معروف و أحمد شاهين وخالد السيد .. واسماعيل عبد القادر حكما رابعا.

- المقاولون العرب مع وادي دجلة: جلال أحمد و عادل ماهر و هشام طلب .. وعمرو عابدين حكما رابعا. Advertisements

- مصر للمقاصة مع الاتحاد السكندري: أحمد الغندور وهاني العراقي ونور سعيد .. ومصطفى عثمان حكما رابعا.

- طلائع الجيش مع الزمالك: جهاد جريشة ويوسف البساطي و محمد عزازي .. وعلي طلبة حكما رابعا.

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