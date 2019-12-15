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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الاحد 15 / 12 / 2019 ثلاث مباريات ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الاسماعيلى نظيرة أف سى مصر و واجه سموحة فريق أسوان وفى الختام الاهلى أمام حرس الحدود . الأهلي يعبر الحدود بصاروخ السولية.. ويقفز لصدارة ترتيب الدوري العام عبر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقبة حرس الحدود بصعوبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، ليستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري العام.. ويبقى هو الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته سموحه يهزم أسوان بهدف ناصر ماهر فى مباراة مثيرة Advertisements نجح فريق سموحه فى تحقيق الفوز على أسوان بهدف مقابل للاشئ أحرزه ناصر ماهر من ضربة جزاء فى الدقيقة 52 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الثامنة للدورى . وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى : وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :

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