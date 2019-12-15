صور وفيديو.. قفزة مبكرة من أزارو تهدر هدف تقدم الأهلى على الحرس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر وليد أزارو مهاجم الأهلى فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام حرس الحدود بعدما قفز قبل أن تصل إليه الكرة التى أرسلها محمد مجدى أفشة فى المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد. خط الوسط: محمد مجدي أفشه وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي. خط الهجوم: وليد أزارو وجونيور أجاي. وضم تشكيل الحرس كلاً من.. وضم تشكيل الحرس كلاً من.. حراسة المرمى أحمد محمود السعدني خط الدفاع: عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني خط الوسط أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" خط الهجوم: نانا أنتوي – توني لوكاسا. ويدخل النادي الأهلي المباراة وعينه على الثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدورى، فالفوز يضمن له الوجود على رأس جدول الترتيب، ويتخطى المقاولون العرب المتربع قبل المواجهة على جدول الترتيب، ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 15 نقطة جمعهم من 5 مباريات فيما يدخل الحدود المباراة محتلاً المركز السابع برصيد 10 نقاط. Advertisements

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