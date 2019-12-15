شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يتصدر تويتر عقب مباراة الاهلى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاهلى فى بطولة الدورى المصرى.

عبر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقبة حرس الحدود بصعوبة بعد الفوز عليه بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهرة، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، ليستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري العام.. ويبقى هو الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته

بهذه النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة 18 محتلاً صدارة جدول مسابقة الدوري ، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 10محتلاً المركز الثامن .

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