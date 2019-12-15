شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع حرس الحدود سلبياً بعد مرور 75 دقيقة..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة من مواجهة الأهلي وحرس الحدود، ولازال التعادل السلبي هو سيد الموقف بين الفريقين، في المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

أنحصر اللعب ف وسط الملعب بداية من الدقيقة 65 ولم يستطع الأهلي تشكيل أي خطورة على دفاعات الحدود بسبب قوة دفاعات حرس الحدود ويقظة لاعبيه، وفي الدقيقة 70 كاد توني لوكاسا أن يباغت النادي الأهلي وأستلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية ولكن محمد الشناوى حارس الفريق الأحمر أبعدها ببراعة.

وفي الدقيقة 73 أرسل محمود وحيد كرة عرضية خطيرة من الجبهة اليسرى ولكن دفاعات الحدود أبعدت الكرة خارج الملعب، بعدها مباشرة سدد أحمد فتحي كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس الحدود أبعدها ضربة ركنية، ودفع فايلر بالثنائي مروان محسن ومحمد هاني بدلاً من مروان محسن ومحمود وحيد.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد فتحي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ، جونيور أجايي ووليد أزارو، فيما بدأ الحدود المباراة بتشكيل مكون من حراسة أحمد محمود السعدني، عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني، أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي – توني لوكاسا.

يخوض الأهلي مواجهة الحدود بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، والفوز اليوم يضمن للأهلي استعادة القمة .

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