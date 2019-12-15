شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الاهلي وحرس الحدود في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الأهلي فوزًا صعبًا على حرس الحدود بهدف نظيف أحرزه عمرو السولية في الدقيقة 81، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يستكمل الفريق الأحمر سلسلة انتصاراته المتتالية والتي وصلت لـ6 مباريات منذ انطلاق النسخة الحالية من بطولة الدوري، ويصبح الفريق الوحيد الذى فاز فى كل مباريته بالمسابقة حتى الأن.

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فوز الأهلى على الحرس رفع عدد نقاطه لـ 18 محتلاً صدارة جدول مسابقة الدوري ، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 10محتلاً المركز الثامن.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد فتحي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ، جونيور أجايي ووليد أزارو.

فيما بدأ الحدود المباراة بتشكيل مكون من حراسة أحمد محمود السعدني، عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني - أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" - محمد عبد اللطيف "جريندو" - نانا أنتوي – توني لوكاسا.