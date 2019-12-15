شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعد مرور 60 دقيقة الأهلي والحدود متعادلان سلبياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 60 دقيقة من مواجهة الأهلي وحرس الحدود، ولازال التعادل السلبي هو سيد الموقف بين الفريقين، في المواجهة المقامة بين الفريقين حالياً على ملعب ستاد القاهرة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ الشوط الثاني بضغط أهلاوي مكثف وسط دفاع مستميت من دفاع حرس الحدود، وفي الدقيقة 52 أرسل رمضان صبحي كرة عرضية أرضية خطيرة إلا أن حارس الحدود نجح في التقاط الكرة قبل وصولها لوليد أزارو مهاجم الأهلي.

أنحصر اللعب في وسط الملعب في ظل انخفاض مردود لاعبي الأهلي البدني مما أثر على أداء الفريق الأحمر الهجومي، في الوقت الذي واصل حرس الحدود دفاع المنطقة الذي يستخدمه لإيقاف خطورة الأهلي منذ إنطلاق المباراة.

في الدقيقة 57 تدخل فايلر فنياً بإستبدال وليد أزارو والدفع بوليد سليمان في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي والاستفادة من امكانيات الحاوي في صناعة اللعب لزملائه، وفي الدقيقة 59 سدد قفشة كرة "بليسنج" ولكنها أرتدت من العارضة.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، أحمد فتحي، ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ورمضان صبحي ، جونيور أجايي ووليد أزارو، فيما بدأ الحدود المباراة بتشكيل مكون من حراسة أحمد محمود السعدني، عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني، أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"، نانا أنتوي – توني لوكاسا.

يخوض الأهلي مواجهة الحدود بدافع الفوز من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات المحلية التي حققها الفريق في بطولة الدوري وجعلته يُحقق العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات خاضهم في المسابقة حتى الأن حيث حصد 15 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الدوري بفارق نقطة واحدة عن المقاولون العرب المُتصدر وأن كان للأهلي لقاء مؤجل بخلاف لقاء الليلة أمام الحرس ، والفوز اليوم يضمن للأهلي استعادة القمة .

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