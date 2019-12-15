محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
قال طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، أن الحظ حالف عمرو السولية لاعب النادي الأهلي في تسديدته التي سكنت شباك فريقه.
وفاز الأهلي بهدف نظيف، لعمرو السولية، على حساب الحرس، من تصويبة غيرّت اتجاهها بعد اصطدامها بدفاع الحرس لتسكن الشباك.
وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تماسكنا حتى الدقيقة 88، لولا تسديدة السولية، ومحالفة الحظ لكرته بعد اصطدامها بالمدافع".
وأكمل: "كان لدينا إحكام جيد، وقفلنا على كافة منافذ الأهلي، وقمنا بسد كافة الثغرات، ادينا مباراة تكتيكية بشكل جيد، ينقصنا فقط تطوير الهجوم".
وأضاف: "اتعامل مع لاعبي الحدود في حدود القدرات المتاحة.. نعتمد علي الهجمات المرتدة في مباراتنا".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري: الحظ حالف السولية في الهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.