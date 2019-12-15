طارق العشري: الحظ حالف السولية في الهدف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود، أن الحظ حالف عمرو السولية لاعب النادي الأهلي في تسديدته التي سكنت شباك فريقه.

وفاز الأهلي بهدف نظيف، لعمرو السولية، على حساب الحرس، من تصويبة غيرّت اتجاهها بعد اصطدامها بدفاع الحرس لتسكن الشباك.

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وقال العشري في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تماسكنا حتى الدقيقة 88، لولا تسديدة السولية، ومحالفة الحظ لكرته بعد اصطدامها بالمدافع".

وأكمل: "كان لدينا إحكام جيد، وقفلنا على كافة منافذ الأهلي، وقمنا بسد كافة الثغرات، ادينا مباراة تكتيكية بشكل جيد، ينقصنا فقط تطوير الهجوم".

وأضاف: "اتعامل مع لاعبي الحدود في حدود القدرات المتاحة.. نعتمد علي الهجمات المرتدة في مباراتنا".