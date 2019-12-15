فايلر: طالبت اللاعبين بالتسديد أمام الحرس.. ووحيد شكا من إصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، إنه سعيد بالفوز أمام حرس الحدود، موضحا أنه لم يقلق وكان متأكدا من الفوز بالمباراة.
وحقق الأهلي الفوز على الحدود بهدف عمرو السولية، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.
وأوضح فايلر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن لاعبيه تأخروا في التسديد من خارج منطقة الجزاء في الشوط الأول، رغم تأكيده للاعبين على تلك النقطة، كونها أحد الحلول لتحقيق الفوز.
وأكمل: "الحدود كان يدافع فقط.. وكنت أتمنى أن يتم إحراز هدف السولية مبكرًا لنتمكن من تسجيل الهدف الثاني".
وعن سبب تبديل محمود وحيد خلال الشوط الثاني، أشار فايلر إلى أن اللاعب شكا من إصابة خفيفة، بكدمة في الرأس، ولكنه سيشارك في مران الغد بشكل طبيعي.
وأوضح أنه فضّل إراحته لأنه بذل مجهودًا كبيرًا منذ إصابة علي معلول أمام النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.
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