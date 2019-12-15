سيد عبدالحفيظ: لسنا ذلك النادي الذي يُغير عقود اللاعبين أو يؤخر المستحقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على فوز فريقه الصعب أمام حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الثامنة ببطولة الدوري.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي، عقب المباراة، إن الجهاز الفني كان على علم بمواجهة فريق قوي، يديره فنيا طارق العشري، أحد أكفأ المدربين.

وأكمل: "نعرف طريقة لعبه جيدًا، وكان أحد أبرز الحلول هي التدريب على التصويب من خارج منطقى الجزاء، وهو ما نجح فيه السولية".

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وأثنى عبدالحفيظ على عمرو السولية: "كان عنده دور برد قوي وسخونية، وجلس مع فايلر قبل المباراة، ولكن كان عنده روح عالية للمشاركة".

وعن اللاعبين المنتظر ضمهم أو رحيلهم خلال الشتاء، قال عبدالحفيظ: "فايلر لم يضع الأسماء الراحلة بعد، مازال أمامنا شهر ونصف".

وأكمل: "الأسماء التي يتم تداولها بأنها سترحل عن الفريق غير صحيحة، ولا وجود لأي أزمة مع أي لاعب"، مضيفا: "لا نغير عقود اللاعبين بدون إذنهم، لا نخطئ ذلك الخطأ ونعطي كافة اللاعبين مستحقاتهم، ولا ننتظر حتى يشتكونا، لسنا ذلك النادي".

كما هنأ إبراهيم نور الدين، على العودة لإدارة المباريات، متمنيا عودة جهاد جريشة أيضا، فيما وجه عتابا لجمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعد تعليقه بـ"عدم رؤية لقطة طرد أيمن أشرف بمباراة النجم الساحلي"، قائلاً: "إذا لم تر تلك اللقطة، فهناك لقطات في مصر ألم تراها أيضا؟