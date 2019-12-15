صاروخية السولية تعبر الحدود وتقود الأهلي لاستعادة صدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

قاد عمرو السولية النادي الأهلي، فوز صعب أمام حرس الحدود، بهدف نظيف في الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده لـ18 نقطة، من 6 مباريات، بالعلامة الكاملة، ليرتقي لصدارة الدوري مجددًا، فيما توقف رصيد حرس الحدود عن 10 نقاط من 7 مباريات في المركز الثامن.

وبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - أحمد فتحي - رامي ربيعه - أيمن أشرف - محمود وحيد - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات - جونيور أجايي - وليد أزارو

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - وليد سليمان - أليو ديانج - مروان محسن - سعد سمير - أحمد الشيخ - محمد هاني.

وبدأ حرس الحدود بالتشكيل التالي: حراسة المرمى : أحمد السعدني - الدفاع : عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني - الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو" - الهجوم : نانا أنتوي – توني لوكاسا.

أما البدلاء : محمود رضا – جهاد جينيدي – مصطفى "مارسيلو" – حسن مجدي – محمد أسامة – إبراهيما كونيه – أحمد شرويدة.

تفاصيل المباراة:

جاءت أول الهجمات الخطيرة للأهلي في الدقيقة الخامسة من عرضية لأحمد فتحي لم يتعامل معها أزارو بالشكل الأمثل لتصل لحارس الحرس بسهولة.

وفي الدقيقة السابعة، مرر أفشة بينيه رائعة لمحمود وحيد الذي انطلق لداخل منطقة الجزاء، ولكن كرته أخطأت المرمى لتتحول لضربة مرمى.

وأنقذت عارضة الحرس كرة أجايي بعد تمريرة سحرية من عمرو السولية، في الدقيقة 15.

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وفي الدقيقة 31، سدد مجدي أفشة كرة من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها حارس الحرس ليحافظ على شباكه نظيفة.

وانطلق الشحات في الدقيقة 33 لينفرد بالحارس، ولكن السعدني يتألق، قبل أن يرفع الحكم رايته ليحتسب تسلل، وسط اعتراضات من لاعب الأهلي.

وواصل أزارو أهداف الفرص، في الدقيقة 38 لعب الشحات كرة رائعة، ولكن أزارو فشل في تحويلها بمرمى الحارس لتتحول لضربة مرمى.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأجرى رينيه أول تبديلات الأهلي بنزول وليد سليمان، بدلا من وليد أزارو في الدقيقة 58، لزيادة الفعالية الهجومية.

وهدد الحدود مرمى الأهلي في الدقيقة 70، عن طريق توني لوكاسا، قبل أن ينقذ الشناوي مرماه.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأيمن أشرف للاعتراض.

وواصل الأهلي هجومه، وسدد فتحي في الدقيقة 73 بعد المرور بشكل رائع، ولكن تحولت لركنية بعد الاصطدام بدفاع الحرس.

وأجرى فايلر تبديلين بخروج أفشة ومحمود وحيد، ونزول محمد هاني ومروان محسن.

وسدد السولية تصويبة قوية في الدقيقة 81، غيرت اتجاهها لتسكن شباك الحرس معلنة الهدف الأول للأهلي.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم إبراهيم نور الدين صافرة النهاية بفوز صعب للأهلي.