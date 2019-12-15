طارق العشري : لعبت بدفاع محكم أمام الأهلي

قدم طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود، التحية إلى اللاعبين عقب بالرغم من الخسارة أمام الأهلي بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثامنة للدوري.
وقال العشري في تصريحاته عقب اللقاء " أقدم التحية للاعبي الحدود على أداءاليوم، لعبت بطريق تكتيكية في المباراة ولم نوفق في استغلال الكرة عندما امتلكناها ، عكس الأهلي الذي وفق في كرة السولية وأسفرت عن هدف الفوز".
وواصل عقب اللقاء " قدمت أداء وفقاً لإمكانيات فريقي ، اعتمدت كثيراً
وعن صفقات الفريق خلال الفترة المقبلة قال العشري "لدينا ميزانية معينة فيما يتعلق بالصفقات، والأجانب عندنا لهم دور وسنحاول أن نطور خلال الفترة القادمة والبحث عن عناصر جديدة في يناير".
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