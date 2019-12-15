"قناة مفتوحة" مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال (جول) YALLA PLUS بنزيما يسجل

مباراة ريال مدريد ضد

فالنسيا، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإسباني الممتاز، اليوم الأحد 15 ديسمبر 2019، YALLA SHOOT فالنسيا يستضيف ريال مدريد على ملعب ميستايا معقل الخفافيش بالليجا.كورة أونلاين حيث يستضيف فالنسيا نظيره ريال مدريد، على ملعب ميستايا مساء اليوم في مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الميرنجي لتحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول الترتيب، KORA ONLINE مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالدوري الإسباني.كورة ستار وكان ريال مدريد، نجح في تحقيق الفوز على إسبانيول بدون رد، بالجولة السادسة عشر، فيما حقق فالنسيا فوزًا على ليفانتي بالجولة الماضية برباعية مقابل هدفين، تابع بث مباشر KOORA STAR، مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بالجولة السابعة عشر من الدوري.موعد مباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسبانيويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره فالنسيا، في مباراة قوية، على ملعب ميستايا معقل الخفافيش، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال مدريد بالدوري الإسبانيكورة جول حيث تُذاع مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sport HD3