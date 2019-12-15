مدرب الفجيرة : لا نستحق الخسارة أمام الجزيرة .. والدوري مازال طويلاً

أكد الجزائري مجيد بوقرة، المدير الفني لفريق الفجيرة، إن فريقه لا يستحق الخسارة أما الجزيرة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن ويليام جيبور، لاعب الفريق، غير محظوظ لأضاعته العديد من الفرص.

وقال الجزائري، أن الفريق لم يمتلك إلا مهاجم واحد

خلال المباراة في ظل الإصابات، وبطبيعة الحال سيتحدث مع جيبور على أسباب اهدار الفرص، وسيكون في نطاق ودي.

وأوضح بوقرة بأنه لا يشعر بالخطر مع استقرار الفريق في الترتيب قبل الأخير ب 6 نقاط، وراجعاً

ذلك بثقته في اللاعبين، وانه يمتلك الأدوات، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في ضعف تسجيل الأهداف، وان الفجيرة يطمح في البقاء، وقادر على تحقيق الانتصارات.

وأوضح، أن الدوري مازال طويلاً، وسيتحدث مع الإدارة عن الأمور المتعلقة بالفريق، وإمكانية عودته، لتحقيق الفوز ومغادرة مركزه المتأخر.

ويحتل الجزيرة بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الفجيرة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.