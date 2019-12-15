أكد الجزائري مجيد بوقرة، المدير الفني لفريق الفجيرة، إن فريقه لا يستحق الخسارة أما الجزيرة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن ويليام جيبور، لاعب الفريق، غير محظوظ لأضاعته العديد من الفرص.
وقال الجزائري، أن الفريق لم يمتلك إلا مهاجم واحدخلال المباراة في ظل الإصابات، وبطبيعة الحال سيتحدث مع جيبور على أسباب اهدار الفرص، وسيكون في نطاق ودي.
وأوضح بوقرة بأنه لا يشعر بالخطر مع استقرار الفريق في الترتيب قبل الأخير ب 6 نقاط، وراجعاًذلك بثقته في اللاعبين، وانه يمتلك الأدوات، لكن المشكلة الحقيقة تكمن في ضعف تسجيل الأهداف، وان الفجيرة يطمح في البقاء، وقادر على تحقيق الانتصارات.
وأوضح، أن الدوري مازال طويلاً، وسيتحدث مع الإدارة عن الأمور المتعلقة بالفريق، وإمكانية عودته، لتحقيق الفوز ومغادرة مركزه المتأخر.
ويحتل الجزيرة بالمركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الفجيرة في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الفجيرة : لا نستحق الخسارة أمام الجزيرة .. والدوري مازال طويلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.