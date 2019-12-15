التشكيل الرسمي للجان اتحاد الكرة الإماراتي

أعلن محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة الإماراتي، عن تكليفات اللجنة الانتقالية التي يرأسها راشد بن حميد النعيمي وتكليف عبدالله ناصر الجنيبي بتولي مهمة نائب رئيس اللجنة. رئيس اللجنة. وجاء تكليف كلا من: غانم الهاجري برئاسة لجنة المنتخبات وتضم علي حمد وعيسى مير، وتكليف علي حمد برئاسة لجنة الحكام، وعائشة الطنيجي برئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهشام الزرعوني برئاسة اللجنة المالية، وامل بوشلاخ برئاسة لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية وأحمد بن درويش لرئاسة لجنة تطوير أندية الهواة وخلفان بالهول لرئاسة لجنة التسويق والاستثمار. لجنة الحكام، وعائشة الطنيجي برئاسة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهشام الزرعوني برئاسة اللجنة المالية، وامل بوشلاخ برئاسة لجنة الاتصال والشؤون المجتمعية وأحمد بن درويش لرئاسة لجنة تطوير أندية الهواة وخلفان بالهول لرئاسة لجنة التسويق والاستثمار.

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