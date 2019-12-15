فايلر : كنت واثقاً من فوز الأهلي على الحدود .. وأعطيت تعليمات بالتسديد

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رضاه عن أداء لاعبيه عقب الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء لايوم على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة للدوري.

وقال فايلر في تصريحاته عقب المباراة "سعيد بلقاء اليوم ، ولم أكن قلقاً بشأن المكسب لأن المنافس

لم يقدم شيئاً في المباراة غير الدفاع حتى تسجيلنا الهدف الأول، كنا نستطيع تزويد الأهداف وأهدرنا أكثر من هدف محقق، طالبت اللاعبين بين الشوطين بالتسديد من خارج المنطقة، وإيجاد حلول من المرواغة".

وتابع في تصريحاته "منذ وقت طويل لم نسجل من

خارج منطقة الجزاء، ولن أغير طريقة اللعب لكن التعديل مطلوب خلال المباراة ذاتها لمباغتة المنافس، محمود وحيد كان يعاني من إصابة خفيفة في الرأس وكان عليه ضغط كبير وفضلت إراحته، ومعلول غائب، لذلك قمت باستبداله، وأعطيت تكليفات خاصة لأحمد فتحي وشارك محمد هاني جهة اليمين ، لا يهمني توقيت إحراز الأهداف، لأننا نهاجم من بداية اللقاء وطوال الـ 90 دقيقة، فالأهم هو الخروج بالفوز".