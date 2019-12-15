أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، رضاه عن أداء لاعبيه عقب الفوز على حرس الحدود بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء لايوم على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة للدوري.
وقال فايلر في تصريحاته عقب المباراة "سعيد بلقاء اليوم ، ولم أكن قلقاً بشأن المكسب لأن المنافسلم يقدم شيئاً في المباراة غير الدفاع حتى تسجيلنا الهدف الأول، كنا نستطيع تزويد الأهداف وأهدرنا أكثر من هدف محقق، طالبت اللاعبين بين الشوطين بالتسديد من خارج المنطقة، وإيجاد حلول من المرواغة".
وتابع في تصريحاته "منذ وقت طويل لم نسجل منخارج منطقة الجزاء، ولن أغير طريقة اللعب لكن التعديل مطلوب خلال المباراة ذاتها لمباغتة المنافس، محمود وحيد كان يعاني من إصابة خفيفة في الرأس وكان عليه ضغط كبير وفضلت إراحته، ومعلول غائب، لذلك قمت باستبداله، وأعطيت تكليفات خاصة لأحمد فتحي وشارك محمد هاني جهة اليمين ، لا يهمني توقيت إحراز الأهداف، لأننا نهاجم من بداية اللقاء وطوال الـ 90 دقيقة، فالأهم هو الخروج بالفوز".
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر : كنت واثقاً من فوز الأهلي على الحدود .. وأعطيت تعليمات بالتسديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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