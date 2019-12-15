مونشنجلادباخ يخسر أمام فولفسبورج ويفرط في صدارة الدوري الألماني

فرط فريق بوروسيا مونشنجلادباخ في صدارة ترتيب الدوري الألماني بعد الهزيمة التي تلقاها أمام فولفسبورج بثنائية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسةعشرة من البوندسليجا.
وكان لايبزيج انتصر على فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة أمس السبت بنفس الجولة، لينتزع صدارة الدوري الألماني.
ويتصدر لايبزيج ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطةبفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يحل وصيفًا، ويحل بوروسيا دورتموند ثالثًا برصيد 29 نقطة،ويحتل العملاق البافاري بايرن ميونيخ المركز الخامس برصيد 27 نقطة.
يذكر أن الجولة المقبلة من الدوري الالماني ستشهد لقاء مرتقب بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج في صراع على صدارة البوندسليجا.
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