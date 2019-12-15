بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا beIN SPORTS قناة مفتوحة

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا اليوم الأحد الموافق 15 / 12 / 2019، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، وستقام المباراة على أرضية ستاد "الميستايا" معقل الخفافيش.



ويدخل ريال مدريد المباراة وفي جعبته 34 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني،

ويسعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للانفراد بصدارة الليجا بعد تعثر غريمه التقليدي برشلونة بالتعادل أمام ريال سوسيداد مساء السبت بنتيجة 2-2، وتوقف رصيده عند 35 نقطة علي قمة الترتيب.

أما فريق فالنسيا يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإسباني، ويبحث عن تحقيق نتيجة

ايجابية في مباراته ضد ريال مدريد اليوم للتقدم لمراكز الصدارة في جدول الترتيب، حيث يفصله 5 نقاط فقط عن إشبيلية صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني اليوم الأحد على ستاد "ميستايا"، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".