لاعبو الهلال السعودي يعدون جمهورهم بالتأهل لنهائي مونديال الأندية

وعد لاعبو الهلال السعودي جماهيره بإنتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وسيواجه الهلال نظيره فلامينجو البرازيلي بعد غد الثلاثاء في المربع الذهبي للبطولة العالمية.

وفي تصريح لموقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الانترنت، قال محمد البريك “حققنا المهم في مباراة الترجي التونسي، وهو الفوز، والجميع إستمتعوا بهذه المباراة الكبيرة والقوية ضمن كأس العالم للأندية”.

وأضاف “نحن سعداء بتجاوز الدور الأول من البطولة، والآن أمامنا مرحلة مهمة في مباراة الدور قبل النهائي”.

وأوضح “المباراة المقبلة أمام فلامينجو البرازيلي ستكون بالتأكيد أصعب، ونأمل أن يحالفنا التوفيق خلالها، لكننا واثقون من تجاوز هذه المباراة كما فعلنا أمام الترجي”.

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أكد أندريه كاريللو “نحن نعرف أن فلامينغو فريق صعب، وهم يعرفوننا أيضًا من خلال مدربهم، صحيح أنهم الفريق المرشح لتحقيق الفوز أمامنا، ولكن أعتقد أن الفرصة متكافئة لكلا الفريقين”.

وتابع تصريحاته بالقول “نحن نعرف أن فلامينجو يمتلك لاعبين ممتازين، ومن بينهم لاعبين لعبوا في أوروبا، ولكننا نحن أيضاً لدينا أسلوب اللعب الخاص بنا، ولدينا لاعبين ممتازين، وسوف نواجهم كأنداد ولن نشعر بأي خوف أمامهم”.

من جهته، قال محمد الشلهوب “نجحنا في قطع الخطوة الأولى من المنافسة، وأبارك لفريقنا على هذه النتيجة، وأقول هاردلك للترجي الذي قدم مباراة جميلة للغاية”.

وأضاف “طبيعي شعرنا بالضغط مع مرور الوقت وعدم نجاحنا في التسجيل، خاصة وأننا كنا نلعب مع فريق كبير، ونعد الجميع أن نقدم مباراة أفضل في الدور قبل النهائي أمام فلامينجو”.