كلوب يبحث عن “تاريخ” مع ليفربول في الدوحة

أكمل ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا مساء الأحد، عقد الأندية الحاضرة الى الدوحة لخوض كأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم، مع تأكيد مدربه الألماني يورغن كلوب بحثه عن تحقيق “تاريخ” جديد للنادي بلقب أول.

ووصلت تشكيلة الفريق الأحمر مساء الى الدوحة، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) واللجنة المحلية المنظمة، وتضم غالبية لاعبيه الأساسيين باستثناء مصابين آخرهم المدافع الكرواتي ديان لوفرين.

ويسعى ليفربول الى إحراز لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وهو يبدأ مشاركته من الدور نصف النهائي الأربعاء بمواجهة مونتيري المكسيكي على ستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب المضيفة لمونديال قطر 2022.

وقال كلوب بعيد وصول الفريق الى الدوحة، في تصريحات وزعها الفيفا، “هذه البطولة تعطي اللاعبين فرصة لتحقيق شيء جديد؛ إذ ستسنح أمامنا فرصة الفوز بأول لقب لكأس العالم للأندية في تاريخ النادي”.

وتابع “لا شك أننا خضنا موسماً صعباً لكنه كان رائعاً وبالطبع سنحاول أن ننهي عام 2019 بلقب جديد (…) ونتطلع إلى مواجهة مونتيري” الأربعاء.

ويقام نصف النهائي الأول الثلاثاء، ويجمع بين الهلال السعودي بطل آسيا وفلامينجو البرازيلي بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.

وسبق لليفربول أن بلغ المباراة النهائية لمونديال الأندية في العام 2005، قبل أن يخسر أمام ساو باولو البرازيلي في النهائي بهدف نظيف.

وأعلن النادي في وقت سابق الأحد، غياب لوفرين عن تشكيلة مونديال الأندية بسبب إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها الثلاثاء في المباراة التي فاز بها فريقه على سالزبورغ النمسوي 2-صفر، ما ضمن له التأهل الى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.

في المقابل، حضر الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي بدا أنه تعرض السبت خلال الفوز على واتفورد بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز، لإصابة مماثلة.

وأنضم لوفرين الى آخرين يغيبون عن تشكيلة الفريق الأحمر بسبب الإصابة، أبرزهم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو والمدافع الكاميروني جويل ماتيب.

وقال كلوب تعليقا على الاصابات “تشكيلتنا تتقلص. هذا الأمر ليس لطيفا”.

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– كثرة المباريات في “خليفة” –

وكان كلوب قد كرر قبل الحضور الى الدوحة، شكواه من ضغط المباريات على الفريق لاسيما في هذه الفترة من العام، اذ أن ليفربول سيخوض (بتشكيلة من الشبان) الثلاثاء مباراة في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد أستون فيلا، عشية خوض الفريق الأول نصف نهائي مونديال الأندية.

وأتاح فوز ليفربول بهدفي النجم المصري محمد صلاح السبت، للفريق الأحمر تعزيز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والابتعاد بفارق عشر نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي الذي اكتفى بالتعادل مع نوريتش 1-1 في المرحلة السابعة عشرة.

وبشأن مونديال الأندية، وجه كلوب السبت انتقادات لعدد المباريات التي سيستضيفها ستاد خليفة الدولي في وقت قصير، ويبلغ عددها خمسة بين الثلاثاء والسبت (المركز الخامس ونصف النهائي الأول الثلاثاء، نصف النهائي الثاني الأربعاء، ومباراة المركز الثالث والنهائي السبت).

ويعود ضغط المباريات في ستاد خليفة الى إرجاء افتتاح ستاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب الجديدة المخصصة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، لعدم التمكن من إقامة مباريات تجريبية عليه.

وكان من المقرر إقامة مباراة في نصف النهائي، والنهائي، في “التعليمية”.

وأبدى كلوب قلقه من تأثير هذا العدد من المباريات المتلاحقة على عشب الملعب، لاسيما في ظل تساقط الأمطار في الدوحة.

وقال الألماني الذي مدد هذا الأسبوع عقده مع ليفربول حتى العام 2024 “أعتقد أنها تمطر هناك (في قطر). هذا لا يساعد أرض الملعب الذي سنلعب جميعنا فيه”، مضيفا بسخرية ان هذا التنظيم “جيد بشكل فائق”.

وتابع “المباريات كلها ستقام على الملعب ذاته وثمة تساقط للأمطار (…) سنرى كيف يمكن لأرضية واحدة ان تتحمل، لكن الأمر هو مشكلة”.

وشهدت الدوحة تساقطاً للأمطار أكثر من مرة خلال الأسبوع الحالي، لاسيما في مطلعه. كما هطلت الأمطار في فترات مختلفة الأحد. وبحسب الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في قطر، يتوقع تواصل هطول الأمطار اليوم وغداً الإثنين على الأقل.