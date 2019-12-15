يان فيرتونخين يشيد بدور مورينيو في تطوير أداء توتنهام

أبدى يان فيرتونخين نجم فريق توتنهام هوتسبير سعادته بفوز فريقه الثمين 2 / 1 على مضيفه وولفرهامبتون في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأكد فيرتونخين، الذي سجل هدف الفوز القاتل لتوتنهام في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، في تصريحات له عقب اللقاء، أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق اللندني، الذي تولى مسؤولية الفريق في الشهر الماضي خلفاً للمدرب السابق الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو، ساهم بشكل كبير في تحسن مستوى ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وأرتفع رصيد توتنهام إلى 26 نقطة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وقال فيرتونخين “لقد كانت مباراة صعبة للغاية ، فنحن نعرف مدى كفاءة لاعبي وولفرهامبتون”.

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وأضاف اللاعب البلجيكي “يتحدث الناس عن المراكز الستة الأولى في ترتيب المسابقة لكنهم (وولفرهامبتون) قريبون للغاية. إنهم يفرضوا أنفسهم في الدوري كل أسبوع. إنه فريق جيد للغاية.”

وتحدث فيرتونخين عن مورينيو قائلاً “عندما جاء كان واضحاً للغاية. إنه يريد أن يكون في المراكز الأربعة الأولى”.

وتابع “لقد كنا متأخرين عن المراكز الأربعة الأولى بفارق 11 نقطة عندما تولى المسؤولية، الآن نحن على بعد ثلاث نقاط. الأمور تبدو مختلفة بالنسبة لنا الآن. لقد صعدنا للدور الثاني بدوري أبطال أوروبا أيضاً”.