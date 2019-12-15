إقالة الهولندي كومان من تدريب عمان

أعلن الاتحاد العماني الأحد، إقالة الهولندي أروين كومان المدير الفني للمنتخب الأول على خلفية الخروج المبكر من بطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي أقيمت في قطر وتوج بها المنتخب البحريني.
ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر)، “بعد أن ناقش المجلس توصيات اللجنة الفنية وتقيينم مشاركة المنتخب الوطني الأول في دورة كأس الخليج العربي الـ 24 قرر المجلس إعفاء مدرب المنتخب كومان من منصبه”.
وأضاف، “تقرر الابقاء على الجهاز الفني المساعد لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد متكامل”.
كما قرر الاتحاد العماني اعفاء الجهاز الفني لمنتخب الشباب بعد تقييم أدائه في تصفيات كأس آسيا للشباب.
وكان المنتخب العماني الأول قد ودّع كأس الخليج من الدور الأول (المجموعات) باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط خلف السعودية والبحرين.
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