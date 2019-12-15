همام طارق لاعب الإسماعيلي المصري: هدفنا الفوز على الأهلي

عبر همام طارق صانع ألعاب بنادي الإسماعيلى عن سعادته بتسجيل ثان أهدافه مع الفريق والأول في مسابقة الدوري، وذلك على حساب نادى مصر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

وقال همام طارق في تصريحات صحفية عقب المباراة :”سعيد للغاية بالمساهمة في حصد فريقي الثلاث نقاط. الإسماعيلى أحد أضلاع الكرة المصرية ويحتاج من الجميع القتال في الملعب لوضعه في المكانة التي يستحقها”.

وأضاف :”هدفي يعود لمجهود جميع اللاعبين في الملعب ولا يشغلني تسجيل الأهداف بقدر تحقيق الفريق لنتائج إيجابية”.

وعن مواجهة الأهلي المقبلة يوم الخميس المقبل أوضح :”أول مواجهة لي أمام الأهلي ،بالتأكيد ستكون قوية على كافة المستويات، مع كامل الإحترام لهم لا نخشاهم وهدفنا الإستمرار في الإنتصارات والمنافسة على البطولات التي نشارك بها”.