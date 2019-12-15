مدرب الإسماعيلي: لن نكون صيداً سهلاً للأهلي

أكد أدهم السلحدار، المدير الفني المؤقت للفريق بنادي الإسماعيلي المصري، أن مباراة الأهلي المقبلة صعبة للغاية خاصة في ظل الأداء المُتميز الذي قدمه الفريق الأحمر في الفترة الماضية، وتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز في كُل مبارياته في بطولة الدوري المصري حتى الآن.

وأضاف السلحدار في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد أن الإسماعيلي لن يكون صيداً سهلاً للأهلي في مباراة الخميس المقبل بالدوري المصري .

وكان الإسماعيلي تغلب على نادي مصر بهدف نظيف اليوم في الدوري المصري، ويلتقي مع الأهلي يوم الخميس المقبل.

وأكد السلحدار :” بعد الفوز على نادي مصر بهدف نظيف، سنبدأ من اليوم التركيز والأستعداد لمباراتنا المقبلة أمام الأهلي”.

وأوضح:” الإسماعيلي يمتلك لاعبين متميزين، ونسعى الفترة المقبلة إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات”.