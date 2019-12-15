سولشاير يبدي خيبة أمله للتعادل مع إيفرتون

أعرب النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد عن خيبة أمله من تعادل فريقه 1 / 1 مع ضيفه إيفرتون اليوم الأحد، في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأهدر يونايتد فرصة ثمينة للأقتراب من المراكز الأربعة الأولى بالبطولة، حيث بقي في المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتقدم إيفرتون بهدف مثير للجدل جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل فيكتور لينديلوف، لاعب يونايتد هدفاً عكسياً في الدقيقة 38، لكن (البديل) ماسون جرينوود أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة .77

ولجأ حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بعدما كشفت الإعادة وقوع إحتكاك بين الإسباني ديفيد دي خيا ودومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون إثر متابعتهما لركلة ركنية للفريق الأزرق نفذها لايتون بينز، لتصطدم الكرة في جسد ليندلوف وتتهادى داخل الشباك.

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وقال سولشاير، الذي أبدى عدم رضاه لإحتساب حكم المباراة هدف إيفرتون “نشعر بخيبة أمل لعدم حصد النقاط الثلاث”.

أضاف سولشاير “لم تسنح لدينا الفرصة للفوز باللقاء في النهاية، رغم أننا أجبرناهم على العودة للخلف، وإذا كان من المفترض إنتهاء المباراة بفوز أحد الفريقين فأعتقد أننا كنا الأجدر بالحصول على النقاط الثلاث”.

أوضح المدرب النرويجي “لقد عدنا بعد خيبة أمل عقب تأخرنا في النتيجة خلال الشوط الأول، يتعين علينا عدم قبول مثل تلك الأهداف مستقبلاً، لكن الكرة كانت خطأ ضد لاعب إيفرتون، لكن ليس هناك أي فائدة من الشكوى”.

وتابع سولشاير قائلاً “كانت ذراع لاعب إيفرتون ممتدة للوثب على دي خيا، لكن حكم المباراة لم يحتسب الخطأ”.