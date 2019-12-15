مدرب إيفرتون راض عن التعادل مع مانشستر يونايتد

أبدى دنكان فيرجسون مدرب فريق إيفرتون رضاه عن تعادل فريقه 1 / 1 مع مضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأرتفع رصيد إيفرتون إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأولى (دوري البطولة).

وقال فيرجسون عقب المباراة “إنني مسرور في الوقت الراهن بالحصول على تلك النقطة”.

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أضاف مدرب إيفرتون “لقد حصلنا على نقطة ثمينة. كنا في طريقنا للحصول على النقاط الثلاث بطبيعة الحال، ولكنني لا أستطيع لوم اللاعبين”.

أوضح فيرجسون “مانشستر يونايتد شدد من هجماته في الشوط الثاني، لكننا أعتقد أننا كنا جيدين في الهجمات المضادة، وظهر اللاعبون بشكل مذهل للغاية”.

أختتم فيرجسون تصريحاته قائلاً “تغلبنا في المرحلة الماضية على تشيلسي، واليوم حصلنا على نقطة من ملعب مانشستر يونايتد (أولد ترافورد)”.