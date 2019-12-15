افتتاح الاستاد الوطني في طوكيو قبل 7 أشهر من الأولمبياد

إفتتحت اليابان اليوم الأحد الاستاد الوطني في طوكيو، وذلك قبل سبعة أشهر من أستضافته لحفل إفتتاح أولمبياد طوكيو .2020

وشارك رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي وبعض المسئولين البارزين في إفتتاح الاستاد الذي يتسع لـ68 ألف مشجع.

وتأخر إفتتاح الاستاد عن الموعد المحدد سلفاً وذلك بعد أستبعاد التصميم الأول له بسبب ارتفاع التكاليف والإنتقادات الشعبية.

ولم تبدأ أعمال البناء في الاستاد البالغ تكلفته 9ر156 مليار ين ياباني (مليار و430 مليون دولار أمريكي) إلا في أواخر 2016 ولم يتم الإنتهاء منه في الموعد المحدد سلفاً لأستضافة كأس العالم للرجبي.

Advertisements

وقال رئيس الوزراء: “نريد أن نظهر للعالم قدرات اليابان، ونستغل الأولمبياد كفرصة لفتح الباب أمام مستقبل البلاد. يمثل الاستاد مرحلة مثالية للقيام بهذه الأمور”.

ويستضيف الاستاد الوطني حفل إفتتاح الأولمبياد في 23 يوليو وكذلك حفل الختام في التاسع من أغسطس، بالإضافة إلى منافسات ألعاب القوى وكرة القدم خلال الألعاب الأولمبية.

ويستضيف الاستاد الوطني أول فعالية رسمية في الأول من يناير المقبل، والتي تتمثل في نهائي كأس أمبراطور اليابان.