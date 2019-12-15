اونلاين | رابط "يلا كورة" KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر يلا شوت حصري 7SRY ماتش ريال مدريد SPOTS المفتوحة

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يتطلع فريق ريال مدريد الإسباني للإنفراد بصدارة الدوري الاسباني، عندما يلتقي فريق فالنسيا مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019، على ستاد "ميستايا" معقل الخفافيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الاسباني الممتاز (الليجا) بالموسم الحالي 2019 – 2020، تابع بث مباشر مباراة الميرينجي اليوم بدون تقطيع.

متابعة بث مباشر مباريات الدوري الاسباني اليوم الاحد kora star حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين فريق ريال مدريد وفالنسيا، في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة وفلسطين، 11:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، 12:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، 8:00 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش.

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كورة لايف – بث مباشر مباراة ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان now match، حيث حقق فريق فالنسيا الفوز في 3 مباريات من آخر 5 مباريات خاضها على ملعبه ضد ريال مدريد بالليجا بينما تعادل في مباراة وخسر مباراة أخري، وفاز فريق "الخفافيش" في مباراة في آخر 5 مباريات أمام الملكي بالدوري الاسباني، وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.

مشاهدة بث مباشر cool kora يدخل ريال مدريد مباراة اليوم منتعشا بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث حقق 4 انتصارات متتالية في الليجا من آخر 5 مباريات للمرة الأولي منذ عودة "زيدان"، ويتطلع في تكرار رقمه بتحقيق 5 انتصارات متتالية والتي لم تحدث منذ أغسطس 2017 تحت قيادة المدرب الفرنسي ايضًا.

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