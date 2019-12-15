اونلاين | رابط BEIN HD 3: بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا Yalla ShooT| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم KORA LIVE| جوول بنزيما(H

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يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، في قمة منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية، كورة لايف KORALIVE.

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين ريال مدريد وفالنسيا Real Madrid live stream، حيث يعول ريال مدريد على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وفينسيوس جونيور، وجاريث بيل.

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كورة جول Real Madrid KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، المقرر انطلاقها في تمام االعاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ريال مدريد وفالنسيا، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الميرنجي، نظرًا لقوة منافسه الميرنجي الذي يمتلك العديد من العناصر المميزة، بالإضافة لقوته على أرضه ووسط جماهيره.

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تأمل جماهير ريال مدريد لتخطي المباراة الصعبة خارج قواعدهم بتحقيق الفوز، وذلك لإنتزاع صدارة الدوري الإسباني من الغريم التقليدي برشلونة، الذي سقط في فخ التعادل أمام نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 2 - 2.