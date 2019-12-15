اونلاين | لايف ii7SRY: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر RAMOS كورة لايف رابط ماتش ريال مدريد KOOORAGOAL يوتيوب LIVE

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره فالنسيا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

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حرصًا على مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، في تمام االعاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضد فالنسيا حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدجين زيدان لإستغلال سقوط غريمه التقليدي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره ريال سوسيداد بهدفين لمثلهما، من أجل أقتناص صدارة الدوري Real Madrid vs Valencia ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة ريال مدريد وفالنسيا للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.