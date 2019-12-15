اونلاين | «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط مباشر الريال KORA ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW رابط مباشر الريال KORA ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ريال مدريد لخوض مباراة صعبة للغاية عندما يحل ضيفاً على ملعب الميستايا لمواجهة فالنسيا في قمة الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني يوم غد الأحد، وهي المباراة الأخيرة قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة يوم الأربعاء المقبل.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة التربع على صدارة الترتيب بالمناصفة مع برشلونة عبر الفوز على فالنسيا، أو الانفراد بالصدارة في حال تعثر الفريق الكاتالوني في مباراته ضد ريال سوسيداد.

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وتأتي مباراة فالنسيا قبل لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، وهي المباراة التي تم تأجيلها من الجولة العاشرة لدواعي أمنية، ومن المتوقع أن تفض الشراكة بين الغريمين في صدارة الترتيب، إذا لم يتعثر أحدهما في الجولة الحالية.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة 11 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة، و8 ليلاً بتوقيت جرينتش العالمي، و10 بتوقيت القاهرة وعمان، و12 بتوقيت دبي.

ويتم بث المباراة على قنوات بي إن سبورت التي تملك حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، وتحديداً على قناء Hd3، وسيتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق على اللقاء.