اونلاين | يلا شوت REal مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر (GOAL REAL) بي إن سبورتس SPORTS اون لاين جودة متعددة

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* مشاهدة مباراة فالنسيا وريال مدريد :

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حصد ريال مدريد الثلاث نقاط الكاملة في المباراة السابقة من إسبانيول بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين بعد أن فاز على ألافيس في الجولة الخامسة عشر بهدفين مقابل هدف ليستمر الملكي في ملاحقة برشلونة ويحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الكتالوني الذي تعادل مع ريال سوسيداد في الجولة السابعة عشر. وعلى الجانب الآخر، يحتل فالنسيا المركز الثامن برصيد 26 نقطة وعلى الرغم من نتائجه السيئة في بداية الدوري الإسباني إلا أن خفافيش فالنسيا عادت بقوة في الجولات الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الأوروبي، حيث تمكنوا من تصدر المجموعة الثامنة في بطول دوري أبطال أوروبا بعد فوزهم الرائع والمثير على آياكس أمستردام الهولندي خارج أرضه.

* التشكيل المتوقع :

- من المتوقع أن يخوض ريال مدريد اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : ألفارو أودريوزولا - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارفاخال

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خط الوسط : توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

خط الهجوم : رودريجو جوس - كريم بنزيما - جاريث بيل

- التشكيل المتوقع لفالنسيا :

حراسة المرمى : ياسبر سيليسين

خط الدفاع : خاومي كوستا - جابرييل باوليستا - إيزيكيل جاراي - دانييل فاس

خط الوسط : فرانسيس كوكولين - فيران توريس - داني باريخو - كارلوس سولير

خط الهجوم : رودريجو - ماكسيميليانو جوميز

* يلا شوت بث مباشر مباراة فالنسيا وريال مدريد :

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