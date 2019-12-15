رياضة | منتخب الاسكواش يهزم أمريكا ببطولة العالم في واشنطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الاسكواش يهزم أمريكا ببطولة العالم في واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق منتخبنا الوطني الاول لرجال الاسكواش تحت قيادة امير وجيه علي نفسه ونجح في التغلب علي منتخب امريكا بالضربة القاضية وسط ملعبه وبين جماهيره .. وأنهي لاعبونا المباراة الافتتاحية التي أقيمت بينهما في إطار منافسات كاس العالم للفرق والتي تستضيفها امريكا لصالحهم بنتيجة ٣ / صفر

بدا المدير الفني امير وجيه والذي ادار المباراة بحكمة وكفاءه بالدفع بطارق مؤمن كابتن المنتخب والذي قدم عرضا نموذجيا ونجح بسبب إبداعاته ولمساته الفنية في التغلب علي منافسه بالأشواط الثالثه بنتيجة أشواط ١١/٢ و١١/9و١١/٨ فيما قدم علي فرج المصنف الاول علي العالم مباراة كبيرة اثبت فيها تفوقه كبطل العالم حيث لم تخلو المدرجات من التصفيق الحاد له بعد تلاعبه بمنافسه طوال المباراة باستثناء الشوط الثالث الذي خسره ١٢/١٠ وكان قد فاز في باقي الأشواط ١١/٦ ثم ١١/ ٧ و١١/٤ وفِي المباراة الاخيرة فاز كريم سامي عبدالجواد بعد تقديمه عرضا رائعا وقويا نجح من تحويل تأخره في الجولة الأولي ١١/٨ الي فوز في باقي الجولات ١١/٩ و١١/٨ و١١ / ٦