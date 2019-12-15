رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز مانشستر سيتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز مانشستر سيتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي مانشستر سيتي أن يفوز على نظيره نادي أرسنال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي اليوم

وسجل ثلاثية مانشستر سيتي في مرمى أرسنال اليوم كل من كيفين دي بروين في الدقيقة 2 والدقيقة 40 بالإضافة إلى رحيم سترلينج في الدقيقة 15 لينتهي اللقاء بفوز نادي مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي مانشستر سيتي إلى 35 نقطة ليتواجد في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي أرسنال عند 22 نقطة ليتواجد في المركز التاسع.

متصدر جدول الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 49 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم كالآتي:

1- ليفربول 49 نقطة

2- ليستر سيتي 39 نقطة

3- مانشستر سيتي 35 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- توتنهام 26 نقطة

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6- مانشستر يونايتد 25 نقطة

7- شيفيلد يونايتد 25 نقطة

8- ولفرهامبتون 24نقطة

9- أرسنال 22 نقطة

10- كريستال بالاس 22 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 22 نقطة

12- بيرنلي 21 نقطة

13- برايتون 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- وست هام 19 نقطة

16- ايفرتون 18 نقطة

17- أستون فيلا 15 نقطة

18- ساوثامبتنون 15 نقطة

19- نورويتش سيتي 12 نقطة

20- واتفورد 9 نقاط